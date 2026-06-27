Liban i Izrael u Washingtonu potpisali okvirni sporazum uz posredovanje SAD-a - Okvirni sporazum predstavlja početak početka puta ka miru, poručio američki državni sekretar Rubio

Liban i Izrael potpisali su u petak u Washingtonu okvirni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, čime je završena peta runda pregovora između dvije strane.

Visoki libanski zvaničnik rekao je za Anadolu da sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana, ne precizirajući rokove niti područja koja će biti obuhvaćena povlačenjem.

Direktan televizijski prijenos prikazao je ceremoniju potpisivanja, ali puni detalji sporazuma nisu odmah objavljeni.

Visoki libanski zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je za Anadolu da je u pregovorima ostvaren napredak u vezi s otvorenim pitanjima između dvije strane.

Rubio: Okvirni sporazum je početak početka puta ka miru

Govoreći na ceremoniji, američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da je cilj okvirnog sporazuma uspostavljanje temelja za trajni mir i sigurnost.

“Ovo je početak početka. Ni na koji način ne potcjenjujemo težinu zadatka koji je pred nama, ali razumijemo njegov značaj“, rekao je.

Naglasio je da sporazum ima za cilj okončati višedecenijsko vanjsko miješanje koje je koristilo libansku teritoriju kao platformu za pokretanje napada.

U posebnom saopćenju Rubio je naveo da sporazum uspostavlja jasan i strukturiran proces za obnovu suvereniteta Libana, razoružavanje Hezbollaha, demontažu njegove infrastrukture i omogućavanje Izraelu da se vrati svojim granicama nakon što prijetnja njegovim građanima bude otklonjena.

Rubio je rekao da sporazum također predviđa formiranje Vojne koordinacijske grupe za Liban (MCG4L), uz posredovanje SAD-a, koja će nadgledati njegovu provedbu.

Dodao je da sporazum Libanu pruža stvaran izlaz iz dugotrajne krize, dok Izraelu nudi provjerljiv put za uklanjanje trajne sigurnosne prijetnje duž njegove sjeverne granice.

“Sjedinjene Američke Države ostat će u potpunosti angažirane i izdvojit će značajna sredstva, uključujući hitnu humanitarnu pomoć od 100 miliona dolara u koordinaciji s Ujedinjenim nacijama“, rekao je.

Obnova Libana i suverenitet

Libanska ambasadorica u Sjedinjenim Američkim Državama Nada Hamadeh Moawad ocijenila je trojni okvirni sporazum kao historijsku prekretnicu za oporavak zemlje.

Kazala je da dokument predstavlja osnovu za obnovu libanskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Ambasadorica je naglasila da krajnji cilj ostaje osiguravanje trajnog i konačnog prekida neprijateljstava, što bi raseljenim građanima Libana konačno omogućilo povratak njihovim domovima.

Isključivanje vanjskih aktera

Izraelski ambasador Yechiel Leiter sporazum je predstavio kao pobjedu doktrine mir kroz snagu.

“U ovom trojnom okvirnom sporazumu zasnovanom na rezultatima, Iran je isključen, Hezbollah je isključen, a otvoren je put ka miru između Izraela i Libana“, rekao je Leiter.

Dodao je da je krajnji cilj istinski mir u kojem će suverenitet obje države biti poštovan i zaštićen.

Izrael i dalje drži pod okupacijom područja na jugu Libana, od kojih su neka okupirana već decenijama, dok su druga zauzeta tokom rata 2023–2024. Tokom posljednje ofanzive izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.

Prema zvaničnim podacima libanskih vlasti, od 2. marta 2026. godine izraelska ofanziva u Libanu odnijela je više od 4.000 života, ranila više od 12.000 ljudi i raselila više od milion stanovnika.