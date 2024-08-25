Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,740.70
BTC/USDT
63,860.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun Ankara kara yolunda, tır, otobüs ve otomobillerin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
logo
Yaşam

Zorlu Derebaşı virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Beşir Kelleci  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Zorlu Derebaşı virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Beşir Kelleci - AA

Bayburt

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan "www.dangerousroads.org" adlı site tarafından 8 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

"2. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında kentte bulunan 3 ülke ve 30 ilden sporcular da yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu zorlu güzergahta pedal çevirerek, yaklaşık 50 kilometre yol katetti. Sporculara Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da eşlik etti.

"Hem Türkiye hem de uluslararası camiaya duyurarak bir turizm etkinliğini başlatmak istiyoruz"

Vali Mustafa Eldivan, AA muhabirine, ​​​​​​​Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan geçit konumundaki Bayburt'un yüksek rakımı, doğası ve coğrafi özellikleriyle doğa sporlarına elverişli bir yer olduğunu söyledi.

Bayburt'u Türkiye'de doğa turizminde marka haline getirmeye çalıştıklarını belirten Eldivan, Derebaşı virajlarının da bu kapsamda en dikkati çekici bölge olduğuna işaret etti.

Eldivan, Bayburt ve Trabzon'u birbirine bağlayan virajların dünyanın en tehlikeli yol kümesi olduğuna işaret ederek, "Hem harika manzaraları barındıran bir yer hem de adrenalin tutkunları için bulunmaz bir eser." dedi.

Özellikle bisiklet, motosiklet ve trekking sporcularının bölgede çeşitli aktiviteler düzenlediğini ifade eden Eldivan, "Bazen navigasyonla yanılıp buradan geçen araçlar, bisikletçiler, motosikletçiler, turistler de sık görülüyor. Ama biz burayı hem Türkiye hem de uluslararası camiaya duyurarak bir turizm etkinliğini başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Vali Eldivan, bu kapsamda kentte bisiklet festivali düzenlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Farklı ülke ve şehirlerden 150 bisikletçiyle buraya geldik. Ben de onlara eşlik ederek adrenalin dolu anlar yaşadım. Biz Bayburt Derebaşı virajlarını ülkemize tanıtmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki ay yine burada motosiklet festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Bununla beraber yaz kış tanıtıma devam edeceğiz. Bu açıdan Bayburt hem bisiklet sporları hem trekking gibi her türlü doğa sporuna uygun bir yer. Onun dışında futbol takımlarının yüksek irtifa kamp merkezi olarak sürekli gündemdeki bir yer. Biz bunun altyapısını hazırlıyoruz. Özellikle yazın ülkenin her yeri sıcaktan bunalırken Bayburt yayla olduğu için hem sıcaklıklar hem de nem oranı insanları rahatsız edecek düzeyde değil."

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel de sporcularla dünyanın en tehlikeli yolunu aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgenin virajların yanı sıra doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu anlatan Özel, "Aşağı inince sis var, daha yukarı çıkınca güneşli hava oluyor. Yine bazen tırmanışta önümüzdeki arkadaşımızı kaybedecek kadar sis oluyor. Gerçekten eşsiz bir doğa, bütün bisikletseverleri buraya bekliyoruz. Aynı zamanda tarihi önemi de barındıran çok önemli bir geçit. İnşallah önümüzdeki yıl yine bisiklet grubumuzla burada olacağız." dedi.

Sporculardan Nevin Esra Çakıcı ise Balıkesir'den geldiğini ifade ederek, bölgenin zorlu coğrafyasında adrenalin dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır Valiliği'nden kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Benzer haberler

Zorlu Derebaşı virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Zorlu Derebaşı virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor

Aras Kuş Cenneti'nde 2 haftada 1100 kuşa halka takıldı

Özel enerji hattı ile göçmen kuşlar güvende

Bayburt'ta sebze ihtiyacının üçte biri ekolojik köyden karşılanıyor

Bayburt'ta sebze ihtiyacının üçte biri ekolojik köyden karşılanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet