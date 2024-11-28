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Yaşam

Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılıyor.

Halife Yalçınkaya  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor

Sivas

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Özel İdare Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şimşek, Sivas'ın en önemli marka değerlerinden biri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde cumartesi günü sezonun açılacağını belirtti.

Sezon öncesi son hazırlıkları yerinde gördüklerini aktaran Şimşek, "Çok şükür son günlerde yağan kardan bölgede nasibini almış. Kayak anlamında da yeterli seviyeye ulaşmış durumda. Yaklaşık 50 santim yağış söz konusu. İnşallah son hazırlıklarımızı da yaparak hafta sonu kayak merkezimizi kayakseverlerin hizmetine sunmuş ve sezonu açmış olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Şimşek, karın erken yağmasıyla sezonun erken başlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece bizlerin de beklentisi yükseldi. Geçen sezon yaklaşık 60 günlük bir kayak sezonu yaşamıştık. Bu sezon beklentimiz yaklaşık 120 gün civarında. İnşallah daha uzun ve verimli bir sezon bizleri bekliyor. Aynı şekilde ziyaretçi beklentimiz de artmış durumda. Geçen sezon 145 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu sezonki beklentimiz 200 binin üzerinde. Buradan tüm kayakseverleri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne davet ediyorum. Sadece Sivas'tan değil, bölge illerden de tüm kayakseverleri merkezimize bekliyoruz."

Kayak merkezinin imkanları hakkında da bilgi veren Şimşek, "Bu anlamda 7 pistimiz var. En uzunu 3 bin 500, en kısası da 900 metre. Toplamda da 16 bin metre civarında bir kayak pisti uzunluğuna sahip. Ayrıca tesisimizde kızak ile kaymak isteyenlere yönelik olarak 400 metre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun yürüyen bantı mevcut. Bu yıl ilk kez faaliyete geçecek 2 dağ evi de var. Yaklaşık 300 yataklı konaklama imkanı sunan otelimiz ve 25 doğal yaşam evlerimiz de mevcut." ifadelerini kullandı.​​​​

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