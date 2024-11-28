Dolar
34.63
Euro
36.61
Altın
2,648.61
ETH/USDT
3,616.80
BTC/USDT
95,088.00
BIST 100
9,636.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz için kabri başında düzenlenen anma töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı.

Tevhid Furkan Nehri  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Erzurum

Kentte son günlerde etkili olan yağışla Palandöken'de kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ'nin işlettiği kayak merkezinde, hummalı çalışmayla pistler hazır hale getirildi.

Sezonun bugün başlayacağı duyurusu üzerine çok sayıda kayaksever, kayak heyecanı yaşamak için Palandöken'e çıktı.

Teleferiklerden ilk güne özel ücretsiz faydalanan ziyaretçiler, güneşli havada sezonun ilk kayak keyfini yaşadı.

"Kalın bir kar tabakası var"

Kayakseverlerden Kıvanç Kütüker, kayak yapmayı çok özlediğini söyledi.

Palandöken'de sezonun uzun sürmesi nedeniyle en son 2 Haziran'da kayak yaptığını ifade eden Kütüker, "Pistlerde ilk gün olmasına rağmen kalın bir kar tabakası var. Çok güzel bir kar yapısı var. Kristal kara yakın bir yapı. Toz karda kaymak çok daha zevkli oluyor." dedi.

Güneş Tiryaki ise pistlerin hazır olduğunu öğrenir öğrenmez İstanbul'dan Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Uzun zamandır bekliyorduk. Haberi duyunca hemen geldik. Bugün ilk günümüz. Pistler çok güzel. Bir hafta kadar kalıp kayak yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döneceğim." diye konuştu.

Kayak merkezinde ilerleyen günlerde resmi açılış programı düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Zorunlu e-Tebligat sistemi ile 147 bin 316 ağaç kesilmekten kurtarılarak 8 bin 666 ton kağıt tasarruf edildi
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak
Son bir haftada 72 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı

Kar kalınlığının 82 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayak sezonu başladı

Milli sporcudan Erzurum'un tarihi yapıları arasında kayak keyfi

Doğu Anadolu'da soğuk hava, kar ve tipi etkili oluyor

Çorum’da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Çorum’da çocuklar tepsi ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erciyes'te ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 80 santimetreyle Erciyes'te ölçüldü
"Kayak garantisi" veren Palandöken'de pistler suni karlamayla sezona hazırlanıyor

"Kayak garantisi" veren Palandöken'de pistler suni karlamayla sezona hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet