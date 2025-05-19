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Yaşam

Yamaç paraşütü tutkunları, 19 Mayıs'ı Abant semalarında kutladı

Bolu Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Yamaç paraşütü tutkunları, 19 Mayıs'ı Abant semalarında kutladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu ve çevre illerden gelen yamaç paraşütü pilotları, milli park mevkisindeki Örencik ve Samat köylerinin yaylalarındaki tepelerden gökyüzüne süzüldü. Renkli görüntülere sahne olan uçuşlara katılan 7 paraşütçü, havada Türk bayrağı da açtı.

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Etkinliğe katılan Egemen Aydoğan, AA muhabirine, Abant'ın doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı olduğunu belirterek, "Atatürk'ün bize armağan ettiği bayramı semalarda kutlamak için Abant'a geldik. Abant'ın bu eşsiz manzarasında uçuşumuzu gerçekleştireceğiz." dedi.

Aydoğan, doğaseverlere Abant'a gelme tavsiyesinde bulunarak, herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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