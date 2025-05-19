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Yaşam

Gümüşhane yaylaları doğaseverleri ağırlamaya başladı

Gümüşhane'de, hava sıcaklığının artmasıyla yaylalarda bir araya gelen doğaseverler keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Sinan Uçar  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Gümüşhane yaylaları doğaseverleri ağırlamaya başladı Fotoğraf: Sinan Uçar - AA

Gümüşhane

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Damlı köyü sınırlarında bulunan Sazalanı mesire alanı ve Damlı köyü yaylasında, çam ağaçlarının gölgesinde ve sis altında 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları, sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda bol bol fotoğraf çekerek kemençe eşliğinde horon tepti.

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ARDOSK Başkanı Ali Koçyiğit, AA muhabirine, 42 kişilik bir ekiple yaptıkları yürüyüşten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Bazı kulüp üyelerinin kente il dışından geldiklerini belirten Koçyiğit, "Arkadaşlarımızla beraber spor amaçlı yürüyüşler yapıyoruz. Her hafta düzenli olarak yürüyoruz. Hava bazen sisli, bazen güneşliydi. Değişik bir ambiyans vardı." diye konuştu.

Kulüp üyelerinden Bekir Akçagöz ise üç yıldır Gümüşhane'de olduğunu ifade ederek, "Sabah hava güneşliydi. Sonra sis çöktü. Biraz üşüdük, biraz ısındık. Ormanın içinde yürüdük. Yaylalar yeşildi ve manzaraları çok güzeldi. Buralı insanlar ile muhabbet ettik. Bizi sıcak karşıladılar." dedi.

Dilara Altıntek ise çiçekler ile ağaçların arasında patika yollarda yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Kemençeci abimiz ile baya eğlendik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Birlikte şarkılar söyledik. Horon teptik. " dedi.

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