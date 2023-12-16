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Yaşam

Yalova'da sahile inen iki ayı yavrusu tekneden görüntülendi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekneyle denize açılan amatör bir balıkçı, sahilde dolaşan iki ayı yavrusunu cep telefonuyla kaydetti.

Sıtkı Yıldız  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Yalova'da sahile inen iki ayı yavrusu tekneden görüntülendi

Yalova

Kapaklı ile Fıstıklı köyleri arasında balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cihat Onurlay, Çobankale olarak bilinen bölgeden geçtiği sırada sahile inen iki ayıyı fark etti.

Onurlay, sahile doğru teknesiyle ilerlediği sırada gördüğü ayıları cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Onurlay, gazetecilere, hobi olarak balık avladığını, kıyıda ayıları fark edince yanlarına yaklaştığını söyledi.

Bir balıkçının birkaç gün de aynı bölgede ayı yavrusu görüntülediğini hatırlatan Onurlay, bu iki yavrunun o ayıdan daha küçük olduğunu ifade etti.

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