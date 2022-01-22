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Yaşam

Uludağ yarıyıl tatilinin ilk günü doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın   | 22.01.2022
Uludağ yarıyıl tatilinin ilk günü doldu

Bursa

Kışları binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, yarıyıl tatilinde de ilk tercih edilen yerlerden oldu.

Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde çocuklar ve diğer ziyaretçiler, kayak, snowboard ve kızak yaparak karın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en yüksek 5, en düşük 19 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı ise 105 santimetreye ulaştı.

"Oteller yüzde 90 civarında doldu"

Otel işletmecilerinden Cemil Sezgin, AA muhabirine, Uludağ'da sezonun yağışlarla hareketlendiğini söyledi.

Otelciler olarak sezondan mutlu olduklarını belirten Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

"Yarıyıl doluluğumuzun olacağını tahmin ediyorduk. Oteller yüzde 90 civarında doldu. Bunun başlıca sebeplerinden biri yoğun kar yağışları. Misafirler sabah itibarıyla kayak yapmaya başlıyor. Pistler açık ve kar kalınlığı kayak yapmaya müsait. Uludağ havasıyla da çok müsait ziyaretçiler için. Misafirlerimiz akşam da şömine başında keyifli vakit geçiriyor."

Ziyaretçilerden Abdullah Ersoy da çocuklarıyla Uludağ'a geldiğini anlatarak, "Karneleri güzeldi. Onları eğlendirelim dedik, hak ettiler. Yarıyıl hediyesi oldu. Güzel bir tatil oluyor." dedi.

Samet Ersoy da Uludağ'a geldikleri için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok iyi oldu. Uzun zamandır gitmek istiyordum. Babam kızak yaptı bana. Çok keyifli. Babam yapınca daha değerli oluyor." diye konuştu.




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