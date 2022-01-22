Çorum'da Kızılırmak Nehri'nin bir bölümü buz tuttu
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Çorum sınırlarındaki bir bölümünün yüzeyi buzla kaplandı.
Çorum
Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan yağışla hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrediyor.
Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak Nehri'nin yüzeyinin bir bölümü buzla kaplandı.
Kızılırmak'ın donmuş yüzeyi, dron ile havadan görüntülendi.
Nehrin buzla kaplı yüzeyi, Türkiye'nin en uzun köprülerinden, 1250 metre uzunluğundaki İskilip Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.