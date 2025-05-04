Dolar
38.58
Euro
43.58
Altın
3,241.55
ETH/USDT
1,828.20
BTC/USDT
95,588.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Yaşam

Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, hafta sonu gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını misafir ediyor.

Mesut Karaduman  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede, adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuşlarını yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Paraşüt eğitmeni Sevda Akdağ, AA muhabirine, ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Ganos Dağı eteklerinde bulunan pistlerin, uçuş yapanlara farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Akdağ, "Burası ziyaretçilerin çok beğendiği, gökyüzünden insanlara eşsiz manzara sunan bir yer. Burada uçuş yapan herkes buraya bayılıyor. Herkes güzel anılarla buradan ayrılıyor." dedi.

Yamaç paraşütü yapan Rümeysa Yeter de ilk defa uçuş yaptığını ve kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

İstanbul'dan gelen Sena Şener ise Uçmakdere'nin doğasının harika olduğunu, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izlemenin de ayrı bir keyif olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Genel Başkanı Özel'den yumruklu saldırıya ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran kişiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu
Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" çalıştayı yapıldı

Benzer haberler

Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

Uçmakdere hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

Fethiye'deki Babadağ, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor

Trakya'dan geçen ay 189 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Tekirdağlı balıkçılar istavrit umuduyla denize açıldı

Tekirdağlı balıkçılar istavrit umuduyla denize açıldı
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Üniversiteli Büşra, okuldan arta kalan zamanlarında çiftçilik yapıyor

Üniversiteli Büşra, okuldan arta kalan zamanlarında çiftçilik yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet