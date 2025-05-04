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Yaşam

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki ilk durağı Osmaniye oldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'ye geldi.

Ümit Kahrıman  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki ilk durağı Osmaniye oldu Fotoğraf:Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

Karaçay Konteyner Kent'te konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya, AA muhabirine, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki illeri ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Osmaniye’de iki gün boyunca depremzede çocukların geleneksel oyunlarla güzel vakit geçireceğini belirten Yeşilkaya, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun oyun branşlarını tanıtmak ve geleneksel oyun kültürünü çocuklarımıza ulaştırmak için 81 ilimizi gezmek için geleneksel tırımız yola çıktı. İlk olarak Osmaniye'deyiz. Çocuklarımız şu anda atalarının, dedelerinin oynadığı oyunlarla bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla oyunlarını gerçekleştiriyorlar."

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