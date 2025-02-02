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Yaşam

Turkuaz rengiyle bir tabiat harikası: Göksu Nehri

Göksu Nehri turkuaz rengiyle görenleri kış aylarında da büyülüyor.

Harun Reşit Yıldıko  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Turkuaz rengiyle bir tabiat harikası: Göksu Nehri Turkuaz rengiyle bir tabiat harikası: Göksu Nehri

Karaman

Antalya, Konya, Karaman'dan geçerek Mersin'in Silifke ilçesinden Akdeniz'e dökülen yaklaşık 260 kilometre uzunluğundaki Göksu Nehri, turkuaz rengiyle doğaseverler için güzel görüntüler oluşturuyor.

Karaman merkeze 45 kilometre mesafedeki Bucakkışla köyü sınırlarından da geçen nehir, 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülen tarihi Bıçakçı köprüsüyle birleştiği noktada doğa ve tarihseverleri de bir araya getiriyor.

Uzun yolculuğu sırasında geçtiği alanlara hayat veren Göksu, kanyonlarda oluşturduğu manzaralarla doğaseverler için etkileyici bir atmosfer sunuyor.

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