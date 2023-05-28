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Yaşam

Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı

Türkmenistan'da kutlanan "Halı Bayramı" kapsamında fuar düzenlendi.

Merdan Velhanov  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Türkmenistan'da "Halı Bayramı" kutlandı Fotoğraf: Merdan Velhanov/AA

Aşkabat

Başkent Aşkabat’ta bulunan Türkmen Milli Halı Müzesi'nde düzenlenen fuara Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, ülkedeki diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kutlama etkinliğinin başında Meclis Başkanı Gulmanova, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un mesajını okudu.

Berdimuhamedov, Türkmen halısının yaşamın ayrılmaz parçası haline geldiğini belirterek, tüm Türkmen halkının Halı Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra kurdele kesilerek halı fuarı ziyaretçilere açıldı.

Fuarda ipek ve yün halılar, geleneksel ve modern halı dokumacılığında kullanılan ekipmanlar, halı aksesuarları, halı iplikleri ve hediyelik ürünler ziyaretçilere tanıtıldı.

Türkmen halı sanatını dünyaya tanıtma amacı taşıyan Halı Bayramı etkinlikleri kapsamında ülke genelinde halı sergileri, halı dokuma yarışmaları ve halk konserleri düzenlendi.

Ülkede Halı Bayramı, 1992 yılından bu yana geleneksel olarak her mayısın son pazarında kutlanıyor.

Türkmen halısı, 2019'da UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine dahil edilmişti.

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