Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,882.23
ETH/USDT
1,395.80
BTC/USDT
18,108.00
BIST 100
4,873.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Millet Kütüphanesi olarak açılışı yapılacak Rami Kışlası FPV dron ile görüntülendi
logo
Dünya

Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yeniden tek meclisli parlamento sistemine geçmeyi teklif etti.

Merdan Velhanov   | 12.01.2023
Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor

Aşkabat

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Halk Maslahatı ve Meclis üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, ülkenin yeni dönemde yasama çalışmalarını güncellemeyle ilgili görevler konuşuldu.

Halkın yüksek temsil organı, Türkmenistan’ın Halk Maslahatını oluşturmayı teklif eden Berdimuhamedov, şu ifadeleri kullandı:

"Türkmenistan’da Halk Maslahatının oluşturulması ve Türkmenistan Anayasası, anayasa kanunlarının kabulüne ilişkin teklifleri inceleme ve onaylama gibi geniş yetkilerin verilmesiyle Ulusal Konsey Halk Maslahatının çalışmalarına son veriliyor. Bu nedenle ülkede yasama yetkisini kullanan Türkmenistan Ulusal Konseyinin (Parlamento), tek meclisten oluşan Türkmenistan Meclisi haline gelmesinin uygun olacağını düşünüyorum."

Berdimuhamedov, yeni oluşturulacak Türkmenistan’ın Halk Maslahatına; Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı, Türkmenistan Devlet Başkanı, Yargıtay Başkanı, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri, milletvekilleri, Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları, başsavcı, Adalet Bakanı, il, ilçe ve şehirlerin belediye başkanları, il, ilçe ve şehirlerin Halk Maslahatı başkanları, ilçelerin idari merkezi olan şehir ve kasabaların yetkilileri, siyasi partilerin, sendikaların ve diğer kamu derneklerinin yetkilileri dahil edilirse doğru olacağını ifade etti.

Yeni kurulacak Türkmenistan’ın Halk Maslahatının yetkileri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşan Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"Birincisi; Anayasa kanunlarını kabul etmek, bunlara değişiklik ve eklemeler yapmak için teklifleri incelemek ve onaylamak. İkincisi; ülkenin iç ve dış politikasının ana yönlerini ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma programlarını belirlemek. Üçüncüsü; Türkmenistan Devlet Başkanı'nın yıllık konuşmasını dinlemek. Dördüncüsü; barış ve güvenlik konularını değerlendirmek. Beşincisi; Türkmenistan yasalarının öngördüğü diğer yetkileri kullanmak."

Berdimuhamedov, konuyla ilgili bir sonraki toplantının 10 gün içerisinde yapılacağını ve teklifi, Türkmenistan Devlet Başkanı'na ileteceklerini, onaylanması halinde de gerekli çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Türkmenistan, 1 Ocak 2021'de "çift meclisli parlamento sistemi"ne geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara ve İstanbul'da bazı özel okullara rekabet soruşturması açıldı
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Benzer haberler

Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor

Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor

Aşkabat'ta "Diyalog-Barışın Garantisi" konferansının sonuç belgesi, BM tarafından kabul edildi

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Oral'ın tercihi "Savaşın yüzü" fotoğrafı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet