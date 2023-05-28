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Yaşam

Oy kullanmaya kuzusuyla geldi

İstanbul'da 52 yaşındaki Ümmiye Güzel'in, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı okula getirdiği "Pamuk" isimli kuzusu, ilgi odağı oldu.

İlyas Kaçar, İrem Demir  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Oy kullanmaya kuzusuyla geldi Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Sarıyer'de Ayazağa İlkokulu'na evinde beslediği kuzusunu getiren Güzel, oyunu kullanacağı sınıfa "Pamuk" ile girdi.

Ümmiye Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu iki ay önce sahiplendiğini söyledi.

Otobüsle gönderilen "Pamuk" adını verdiği kuzuyu ilk önce istemediğini anlatan Güzel, daha sonra adeta evladı gibi olduğunu belirtti.

Pamuk'un kendisine alıştığını ve ne istediğini önceden anladığını ifade eden Güzel, 14 Mayıs'taki seçimlere de onunla gittiğini, oy kullandığı sınıfı öğrenerek üçüncü kata kadar çıktığını dile getirdi.

Güzel, okuldakilerin de kuzuyu sevdiğini, Pamuk'un otobüse bindikleri durağı bildiğini, kendisinden önce durağa koştuğunu belirterek, kuzusuyla aralarında bağ bulunduğunu, bu nedenle 15 gün önce sahiplendirmek üzereyken üzülüp geri aldığını söyledi.

Sandık müşahidi o kareyi anlattı

Sandık müşahidi Erdal Aslım da bir seçmenin kuzuyla geldiğini görünce o anı kaydetme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Aslım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, herkesin şaşırdığını belirterek, Ümmiye Gülsüm'ün Ayazağa'da kuzusuyla dolaştığını, bunun bölge halkı tarafından bilindiğini öğrendiğini sözlerine ekledi.

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