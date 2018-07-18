Türkmenistan'da 'Amul-Hazar Çöl Rallisi 2018'e doğru

Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Amanlıyev, Türkmenistan’da bu yıl ilk kez düzenlenecek "Amul-Hazar 2018 Uluslararası Oto Rallisi"nin amacının Büyük İpek Yolu'nun mirasını geniş kitlelere yaymak olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA/Aytaç Ünal

ANKARA



Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Türkmenistan’da bu yıl ilk kez düzenlenecek "Amul-Hazar 2018 Uluslararası Oto Rallisi"nin amacının Büyük İpek Yolu'nun mirasını geniş kitlelere yaymak olduğunu söyledi.

Ülkede, 2018'in Türkmen yılı olması sebebiyle 11-15 Eylül'de bu yıl ilki düzenlenecek çöl rallisinin tanıtımı, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte bir otelde yapıldı.

Büyükelçi Amanlıyev, "Türkmenistan 'Amul-Hazar Çöl Rallisi'nin amacı Büyük İpek Yolu'nun mirasını ve Türkmenistan’ın değerlerini geniş kitlelere yaymak." dedi.

Rallinin ipek yolunun Türkmenistan sınırlarından geçen güzergahı üzerinde yapılacağını belirten Amanlıyev, Türkmenistan’ın doğusundaki Türkmenabad (Amul) şehrinden başlarken yarışın son noktasının Hazar Denizi'nin kıyısı olacağını kaydetti.

Güzergahın sırasıyla Marı, Ahal, Dışoğuz şehirlerinden geçerek başkent Aşkabat’a ulaşacağı ve daha sonra Balkan şehrine uzanarak Hazar Denizi kıyısındaki "Avaza" turizm bölgesinde sona ereceğini dile getiren Amanlıyev, güzergah üzerinde her bir mola yerinde kurulacak 3 bin kişilik yemekhanelerde yarışmacıların ihtiyaç duyacakları yemeklerin hazır edileceğini söyledi.

Mola yerlerinde basın merkezleri, sağlık noktaları, sahne ve sergi alanları, “Ak Ev” çadırları ve helikopter iniş alanları bulunacağını belirten Amanlıyev, "Kamyon, sedan ve SSV (sportif arazi) araç sınıfları katılacak. Mola yerlerinde araçlar için yüksek kaliteli yakıt ve yağ malzemeleri de sağlanacak." diye konuştu.

Güvenlik için seyyar itfaiyelerin güzergah üzerinde bulunacağını kaydeden Amanlıyev, teknik servislerin yanı sıra acil yardım araçlarının nöbet tutacağını anlattı.

Yarışa 40 ülkeden otomobil spor gruplarının katılmasının beklendiği bilgisini paylaşan Amanlıyev, "Umuyoruz ki, Türkiye’den otomobil ve federasyon temsilcileri katılacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi İşankuli Amanlıyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi yılı. Bu yarış daha da önemli. Hat uzman ve bilirkişilerce tespit edildi. Hat toplam 1566 kilometre. 1158 kilometresi yarışma güzergahı ve 408 kilometresi yarışma olmayan yollar olacak. Yarış vesilesiyle, Karakum Çölü biyolojik çeşitliliğini görmemiz mümkün olacak. Sadece büyük, açık, temiz tepeler değil, Karakum bitki örtüsüyle kaplı ‘Yaşayan’ bir çöldür. Çocukken giderdik. Bazı bitkiler öyle yetişir ki çölde orman gibi görünür. Yaz aylarında 55 dereceyi görür. Karakum yaşayan bir çöldür. Birçok enerji kaynakları Karakum'da bulunuyor. Güzergahın önemli kısmı da Karakum'dan geçiyor."

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan