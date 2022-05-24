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Yaşam

Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı

Türk mutfağından seçkin lezzetler ve geleneksel tatlar, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde tanıtıldı.

Emre Aytekin   | 24.05.2022
Türk mutfağı Hong Kong'da tanıtıldı

Pekin

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğu tarafından ve Başkonsolos Peyami Kalyoncu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, konuklara Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Etkinliğe Hong Kong’un yeme-içme sektörünün önde gelen yatırımcılarından Dr. Allan Zeman ve eşi Charmine Zeman, yakında İstanbul’da bir şubesi açılacak Peninsula otellerinin Grup Direktörü Christobelle Liao, "South China Morning Post" gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Tammy Tam, "Tatler Hong Kong" dergisinin Yeme-İçme Editörü Tara Sobti, kentin önde gelen kültür-sanat kurumlarından Asia Society'nin Direktörü Alice Mong ve çevrim içi bağış toplama platformu Givergy'nin Asya-Pasifik Direktörü Maud Glemot katıldı.

Konuklara başlangıç için vejetaryen, etli ve deniz ürünlü seçeneklerin bulunduğu tadım menüsü sunuldu. Menüde yeşil fasulye, imam bayıldı, soğan ve yeşil domates dolması gibi zeytinyağlıların yanı sıra ıspanaklı tepsi böreği, içli köfte ve kalamar dolma yer aldı.

Ana yemek olarak hünkarbeğendi ile Hong Kong'daki Turkuaz Restoran'ın Baş Aşçısı Ali Dereli'nin sunumuyla fırında tuzda Ege levreği ikram edildi.

İncirli, narlı Akdeniz salatası ile tatlı olarak bülbül yuvası ana yemeğe eşlik etti.

İçecek menüsünde, ev yapımı limonatanın yanı sıra iştah açıcı ve sindirime yardımcı geleneksel badem ve demirhindi şerbetleri yer aldı.

Etkinlik sonunda Türk kahvesi ve çay ikramı yapıldı.

Konuklar, Türk yemeklerine dair beğenilerini dile getirirken, Kalyoncu ve başkonsolosluk çalışanlarına konukseverlikleri için teşekkür etti.

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