Dolar
16.10
Euro
17.28
Altın
1,856.44
ETH/USDT
1,983.70
BTC/USDT
29,375.00
BIST 100
2,384.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Edirne Yeni Saray'da "Osmanlı saray mutfağı" lezzetleri pişirildi

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı saray mutfağından örnekler hazırlandı.

Gökhan Zobar   | 24.05.2022
Edirne Yeni Saray'da "Osmanlı saray mutfağı" lezzetleri pişirildi Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Osmanlı saray mutfağının önemli lezzetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde tanıtılmaya devam ediyor.

Edirneli şefler, Edirne Yeni Saray'ın mutfak yapısı olarak bilinen Matbah-ı Amire binasının önünde padişahların sofralarını süsleyen lezzetlerden "Hünkar Beğendi", "Perde Pilavı" ve "Ciğer Sarma" pişirdi.

Edirne Tüm Aşçılar Derneği Başkanı Hasan Çetin, AA muhabirine, Türk mutfağının geçmişinin yüzlerce yıl öncesine dayandığını söyledi.

Osmanlı'dan miras lezzetleri tarihi bir mekanda pişirme imkanı elde ettiklerini belirten Çetin, Edirne'nin saray mutfağının önde gelen lezzetlerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Edirne'nin gastronomisiyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu ve Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinin pişirilmeye devam edildiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Özellikle badem, Osmanlı'dan günümüze bolca kullanılıyor. Perde pilavında gördüğünüz gibi içerisinde ve dış süslemesinde sıkça kullanılan bir yemiş. Bugün burada tarih ve doğayla iç içe tarihimizden gelen lezzetli yemekleri pişirdik. Edirneli şefler olarak saray mutfağının lezzetlerini anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Benzer haberler

Edirne Yeni Saray'da "Osmanlı saray mutfağı" lezzetleri pişirildi

Edirne Yeni Saray'da "Osmanlı saray mutfağı" lezzetleri pişirildi

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı tanıtım yapanlara 4 ayda 17 milyon lira ceza kesti

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kırgızistan'daki turizm fuarında tanıtılacak