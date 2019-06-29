Turistler sahillere akın etti
Muğla ve Antalya'da yerli ve yabancı turistler plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Muğla
Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler belediyenin halk plajı ile Uzunyalı ile İçmeler sahillerine akın etti. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi.
Plajlarda yoğunluk yaşanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Adrenalin sevenler su sporları ile denizin keyfini çıkardı.
Bodrum
Bodrum'daki plajlarda da yoğunluk yaşandı.
İlçe merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası plajı ile Ortakent, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde turistler denize girerek serinledi.
Fethiye
Fethiye ilçesinde ise Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda yoğunluk oluştu.
Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.
Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz semalarında renkli görüntüler oluşturdu.
Antalya
Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalanlar denize akın etti.
Konyaaltı Plajı'nı dolduran yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.
Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.