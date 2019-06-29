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Yaşam

Turistler sahillere akın etti

Muğla ve Antalya'da yerli ve yabancı turistler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Sabri Kesen,Osman URAS,Kağan Burak Özkaya   | 29.06.2019
Turistler sahillere akın etti

Muğla

Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler belediyenin halk plajı ile Uzunyalı ile İçmeler sahillerine akın etti. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi. 

Plajlarda yoğunluk yaşanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adrenalin sevenler su sporları ile denizin keyfini çıkardı.

Bodrum

Bodrum'daki plajlarda da yoğunluk yaşandı.

İlçe merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası plajı ile Ortakent, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde turistler denize girerek serinledi.

Fethiye

Fethiye ilçesinde ise Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda yoğunluk oluştu.

Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalanlar denize akın etti.

Konyaaltı Plajı'nı dolduran yerli ve yabancı turistler, yüzmenin, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

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