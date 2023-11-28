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Dünya

Fransa'da plajlarda ve ormanlarda sigara kullanımı yasaklanacak

Fransa Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau, ülkedeki plajlarda ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını bildirdi.

Esra Taşkın  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Fransa'da plajlarda ve ormanlarda sigara kullanımı yasaklanacak

Paris

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde, Bakan Rousseau'nun 2023-2027 Yeni Ulusal Tütün Kontrol Programı'nı tanıttığı yazılı açıklaması yayımlandı.

Rousseau, Fransa'da her yıl ortalama 75 bin kişinin sigara kullanımına bağlı hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, bunun günde yaklaşık 200 can kaybına tekabül ettiğini vurguladı.

Sigaranın, ülkedeki ilk ölüm nedeni olduğuna işaret eden Rousseau, 2023-2027 Yeni Ulusal Tütün Kontrol Programı kapsamında sigara paketinin fiyatını kademeli olarak artıracaklarını duyurdu. Böylelikle sigara paketinin ücreti, 2025’te 12 avroya, 2027’de ise 13 avroya çıkacak.

Rousseau, program kapsamında, plajlarda, kamuya açık bahçelerde, okul gibi bazı kamu alanlarının çevresinde ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını ifade etti.

Programla kamu alanlarında sigara kullanımının gerilemesini hedeflediklerini belirten Rousseau, atılan adımlarla özellikle sigara tüketmeyen gençlerin, daha az sigara dumanına maruz kalacağının altını çizdi.

Tek kullanımlık sigaraları da yasaklayacaklarını kaydeden Rousseau, sigarayı bırakmak isteyenlerin daha fazla destekleneceğini bildirdi.

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