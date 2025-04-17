Trakya'da son yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da nisan ayında etkili olan kar yağışı ve sağanak buğday ve arpada rekolte beklentisini yükseltirken üreticilerin de yüzünü güldürdü.
Kırklareli
Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgenin son 20 günde iyi miktarda sağanak ve kar yağışı aldığını söyledi.
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Yağışların buğday ve arpanın gelişimini olumlu etkilediğini ifade eden Şaylan, gelişim sürecinde etkili olan yağış ve soğuk havanın doğrudan rekolteyi de etkilediğini belirtti. Şaylan, buğday ve arpada iyi bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini ifade etti.
Şaylan, son yağışlar ve soğuk havanın buğday ve arpa üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Son 20 günde bölgemizde hem kar hem de sağanak etkili oldu. Yağış ve soğuk hava, buğday ve arpaya iyi geldiği için gerçekten bizi sevindirdi. Olması gereken zamanda yeterli miktar sağanak ve kar yağışı oldu. Bu iki üründe istediğimiz seviyelerin üzerine çıktı. Çiftçilerimizin buğday ve arpa ile ilgili bir sıkıntısı yok, memnuniyette arttı." diye konuştu.
Bölgenin hububat üretimi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Şaylan, kentte yaklaşık 230 bin dekar alanda buğday, yaklaşık 20 bin dekar alanda da arpa ekilişi yapıldığını bildirdi.
Şaylan, geçen yıl dekarda yaklaşık 450 kilogram buğday hasat edildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"230 bin dekara yakın buğday, 20 bin dekara yakın da arpa ekilişimiz var. Bir kısım da kanola ekilişimiz oldu. Arpa ve buğdayın şu andaki durumu üreticimizi sevindirdi. İnşallah hasatta da iyi olur. Buğday ve arpa bu sene bizi baştan korkuttu ama şuan geçen yıla göre daha iyi görünüyor. Nisan, mayıs ve haziran aylarında da yağış alırsak buğday ve arpa için iyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyorum. Geçen yıl dekarda 450 kilogram civarında rekoltemiz oldu. Arpa biraz daha iyiydi. Buğday ve arpa hastalıklara yakalanmazsa daha iyi verim ve kalite alacağımızı tahmin ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.