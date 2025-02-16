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Yaşam

Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi karla kaplandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde kış manzaraları oluştu.

Göksel Cüneyt İğde  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi karla kaplandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyinin büyük bölümü karla kaplandı, batı kısmı ise buz tuttu.

Yayla ve çevresindeki ormanlık alanda son yağışların ardından kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır ve karavan kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

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