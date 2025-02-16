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Yaşam

Artvin'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yusuf Okur  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Artvin'de nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Artvin

İlçeye bağlı Balalan köyündeki ailesinin yanından ilçe merkezine aracıyla giden vatandaş, yolda vaşak olduğunu fark etti.

Otomobilden inen vatandaş, cep telefonu kamerasıyla vaşağı kayıt altına aldı.

Bir süre yolda yürüyen vaşak daha sonra bölgeden uzaklaştı.


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