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Yaşam

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Hale Pak  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Burdur

Atilla Mahallesi'nde dağlık alanda iki keçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp arazide mahsur kalan keçileri, halatlar yardımıyla aşağı indirdi.

Keçiler, daha sonra sahiplerine teslim edildi.

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