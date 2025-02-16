Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,704.10
BTC/USDT
97,124.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Erciyes'teki kar sanata dönüşecek

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, 17-24 Şubat'ta Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Ergün Haktanıyan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Erciyes'teki kar sanata dönüşecek

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Kayseri Erciyes AŞ'nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Festivale, Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan heykel sanatçıları katılacak.

Etkinlik süresince heykel sanatçıları, 1 hafta boyunca 3 metre yüksekliğinde ve genişliğinde, 10 kar bloğundan animasyon karakterleri yapacak.

Kayakseverler ve misafirler, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında bulunan bölgede sanatçıların çalışmalarını yakından takip edebilecek.

Festivalin gerçekleşeceği alanda incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinliğe hazırlanan personele kolaylıklar diledi.

Güvenli merkezde değişik etkinliklere zemin hazırlamak için misafirlerin hem görsel hem de kayak hizmetleri alma açısından zevklerine hitap etmeye çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda da kardan adam yapar gibi adeta heykeller yapılacak ve şehrimizin simgelerini tanıtacak bir anlayışla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda prestijli sanatçılarımız ve hocalarımız burada çalışma yapacak. Pazartesi günü başlıyoruz. Daha sonra kayak sezonu süresince buradaki eserlerimiz insanların beğenisine açılmış olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren 8 ila 12 derece düşecek
Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu, büyütüldüğü mahalleye geri döndü
Türk savunma sanayisi yoğun katılımla IDEX ve NAVDEX 2025'te boy gösterecek
İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Erciyes'teki kar sanata dönüşecek

Erciyes'teki kar sanata dönüşecek

Erciyes'te düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kayseri Şeker, üreticilere 4 milyar 214 milyon lira pancar bedeli ödedi

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı Erciyes'te başladı

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı Erciyes'te başladı
Yönetmeliğe uygun inşa edilen binalarda yangın riski azalıyor

Yönetmeliğe uygun inşa edilen binalarda yangın riski azalıyor
Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı

Kayserili taş oyma ustası, tarihi medreseye 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet