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Yaşam

Tekirdağ'da üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince yeni kayıt yaptıran öğrencilere coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi ikram edildi.

Mesut Karaduman   | 27.09.2021
Tekirdağ'da üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin öğrenci, akademisyenler ve davetliler katıldı. Izgarada pişirilen meşhur Tekirdağ köftesinden tatmak isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tescilli köfteyi tadan öğrenciler etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köftenin Tadı Kampüs ile Güzel" sloganıyla güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Eker, şehrin meşhur lezzetiyle öğrencileri buluşturduklarını ifade ederek, "Üniversite, öğrencilerle daha güzel. Uzun süre öğrencilerden ayrı kalmıştık. Öğrencilerimizi çok özledik. Üniversiteye, hocalarına kavuşan öğrencilerimize güzel bir yıl diliyorum. Herkesin salgın tedbirlerine hassasiyet göstermesini bekliyorum." dedi.

Üniversiteye yeni başlayan Doğukan Şahin de üniversitenin çok güzel bir etkinlik düzenlediğini belirterek, "Köfte ikramı çok güzel. Öğrencileri düşündükleri için üniversitemize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berk Yaşar da yüz yüze eğitime başladıkları için mutlu olduklarını, köftelerin de çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

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