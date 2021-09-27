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Yaşam, Koronavirüs

Diyarbakır'da 12 yaş ve üstü öğrencilere yönelik aşı seferberliği başlatıldı

Diyarbakır'da aşı hakkı tanımlanan, ailesinin onay verdiği 12 yaş ve üstü öğrencilere yeni tip koronavirüs aşısı yapılması için okullarda stant kuruldu.

Mehmet Sıddık Kaya   | 27.09.2021
Diyarbakır'da 12 yaş ve üstü öğrencilere yönelik aşı seferberliği başlatıldı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğüne bağlı 90 ekip, alışveriş merkezleri, park, kıraathane, hastane, şehrin giriş çıkış noktaları ile kırsal yerleşim yerlerinde yürüttükleri aşılama çalışmalarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınla mücadeleye katkı sunuyor.

Bu kapsamda 40 sağlık ekibi de kentte eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik 75 okulda aşılama çalışması başlattı.

Okullarda kurulan stantlarda görev yapan ekipler Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan ve ebeveynlerinin onay verdiği 12 yaş ve üstü öğrencilere aşı uyguluyor.

"Okul okul geziyoruz"

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Semih Erdal Tekay, gazetecilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortak kararıyla veli izni alınmış 12 yaş ve üstü öğrencilere aşı yapmak için okullarda stant kurduklarını söyledi.

"2. dozda kırmızıdayız. Bunu maviye çevirmek için tüm gücümüzle saha çalışmasını başlatmış durumdayız. Randevu oluşturulmuş öğrencilerimizi aşılamak için de sokak sokak, ev ev, okul okul geziyoruz." diyen Tekay, en kısa zamanda ili aşılamada mavi kategoriye taşımak istediklerini belirtti.

Velilerin de 12 yaş ve üstü çocukları için e-Nabız üzerinden aşı talebi oluşturabileceğine işaret eden Tekay, "Bu sayede çocuklarımızı aşılayabiliyoruz. 17 yaş üzerindeki çocuklarımızda böyle bir izne gerek." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Samet Doğan herkesin bir an önce aşı olması gerektiğini belirterek, "Uzaktan eğitime geri dönmek istemiyoruz. O nedenle aşı olmayan öğrencilere mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Dilan Kurt ilk aşısını yaptırdığını anlatarak, eğitimin yüz yüze devam etmesi için bütün arkadaşlarının aşı olmasını istediğini dile getirdi.

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