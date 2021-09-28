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Yaşam

Van'da koyunların yaylalardan dönüş yolculuğu

Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başlandı.

28.09.2021
Van'da koyunların yaylalardan dönüş yolculuğu Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başlandı.

Gün içinde otlatılan binlerce koyun, belirli noktalarda dinlendirilip, sağım işleminden geçiriliyor.

Kar yağışı ile ağıllara götürülecek koyunlara kış süresince burada bakılacak.

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