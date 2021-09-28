Van'da koyunların yaylalardan dönüş yolculuğu
Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başlandı.
Van
Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başlandı.
Gün içinde otlatılan binlerce koyun, belirli noktalarda dinlendirilip, sağım işleminden geçiriliyor.
Kar yağışı ile ağıllara götürülecek koyunlara kış süresince burada bakılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.