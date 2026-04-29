Çin, ABD-Filipinler askeri tatbikatının sürdüğü Güney Çin Denizi çevresinde devriye yaptı Çin, ABD ve Filipinler'in Balikatan askeri tatbikatının sürdüğü bir dönemde, kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi çevresinde devriye yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı donanma unsurlarının bölgede rutin devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde sorun yaratmak amacıyla bölge dışı ülkelerle organize ettiği devriye faaliyetlerinin barışa ve istikrara zarar verdiği savunulan açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin Çin'in toprak bütünlüğü ve denizlerdeki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağı, bölgesel barış ve istikrarı koruyacağı kaydedildi.

Devriye faaliyetinin, ABD ve Filipinler'in, müttefik ülkelerin katılımıyla Filipinler'in Güney Çin Denizi'ne kıyısındaki kuzey ve batı bölgelerinde düzenlediği tatbikatla aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

ABD ve Filipinler'in 20 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde düzenlediği yıllık Balikatan askeri tatbikatına, iki ülkenin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, Kanada ve Japonya'dan 17 bin muharip asker katılıyor.

Çin, daha önce, 24 Nisan'da Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nın Güney Çin Denizi'ne kıyısı olmayan doğusunda, gerçek cephaneyle canlı atış talimlerinin yapıldığı deniz tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik bir geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.