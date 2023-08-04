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Yaşam

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde serinlemeye çalışıyor.

Mesut Karaduman  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih etti.

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