Dolar
26.99
Euro
29.59
Altın
1,936.55
ETH/USDT
1,832.40
BTC/USDT
29,126.00
BIST 100
7,335.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde afetzede öğrencilerin mekanik ve analitik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir ortaokulda robotik kodlama atölyesi açıldı.

Gökhan Çalı, Ömer Faruk Salman  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Yesevi Yardım Hareketi Derneğince, hayırsever Ramazan Küçükönder'in destekleriyle Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulunda oluşturulan atölye sayesinde öğrencilerin bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, gazetecilere, hayata geçirilen çalışmanın kentteki diğer okullara da örnek olacağına inandığını söyledi.

Millet olarak İHA ve SİHA'ları yapanlarla gurur duyduklarını anlatan Mart, "Bu robotik kodlamalarla öğrencilerimiz farklı bakış açısını geliştirecek. Öğrencilerimizin diğer okullara örnek olacağı kanaatindeyim. Öğrencilerimiz burada genelde yarışmalara hazırlanıyor. Yarışmalarda kendilerini ispat edenler ve fark atan öğrencilerimiz otomatik olarak seçiliyorlar. Bu öğrencilerimizi, bakış açısı ufku genişlediği taktirde daha iyi yerlerde göreceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaldırımda yürürken binadan düşen beton parçalarıyla yaralanan baba ile kızın yakınları konuştu
İnsan kaçakçılarına yönelik operasyonlar Van sınırında düzensiz göçü azalttı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti
Prof. Dr. Sözbilir'den Konya depremi sonrası obruklarla ilgili araştırma çağrısı
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

Kahramanmaraş'ta afetzede öğrenciler için robotik kodlama atölyesi açıldı

Kahramanmaraş'ta konteyner kentlerde klima kurulumu tamamlandı

Depremden etkilenen Afşin'de ticaret hayatı konteyner çarşılarda sürüyor

Depremden etkilenen Afşin'de ticaret hayatı konteyner çarşılarda sürüyor
Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet