Dolar
26.97
Euro
30.00
Altın
1,961.88
ETH/USDT
1,874.20
BTC/USDT
29,865.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçiriyor.

Mesut Karaduman  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih etti.

Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

Sıcaktan bunalanlar bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul ve Antalya havalimanlarında yeni rekorlara imza atıldı
Türkiye'ye egemenliği Milli Mücadele'nin ardından barışla kazandıran antlaşma: Lozan
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
Beşiktaş'ta İETT otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalışıyor

Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

Tekirdağ'da görülen çekirgelere karşı 3 bin dekar tarım arazisi ilaçlandı

Antalya'da sıcak hava etkili oluyor

Antalya'da sıcak hava etkili oluyor
Tunceli'de yüzeyindeki buzulların eridiği Buyer Gölü'ne geziler başladı

Tunceli'de yüzeyindeki buzulların eridiği Buyer Gölü'ne geziler başladı
Ukraynalı savaş mağduru milli sporcu, Türkiye'de yeni umutlara yelken açıyor

Ukraynalı savaş mağduru milli sporcu, Türkiye'de yeni umutlara yelken açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet