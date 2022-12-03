Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle bir süredir Marmara Denizi'ne açılamayan balıkçılar, havanın normale dönmesiyle yeniden ava çıktı.

Mesut Karaduman   | 03.12.2022
Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

Tekirdağ

Denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan karideslerle limana dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karidesle güldüğünü söyledi.

Denizde bir haftadır sert rüzgarların etkili olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Bir haftadır sert hava nedeniyle balıkçılar kıyıda bekliyordu. Havanın düzelmesiyle açıldık. Çok şükür karides çıkıyor. Balıkçılar kıyıya karidesle dönmeye başladı. Bu sene balıkçılar için bereketli geçiyor. Havaların da soğumasıyla karidesin ardından çinekop, istavrit ve hamsi olmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler, bundan sonra karidesin bol bol ağlara takılmasın beklediklerini dile getirdi.

Palamudun ardından küçük balık çeşitlerinin arttığını belirten Dedeler, "Son zamanlarda lodos ve poyraz balıkçıların avlanmasını güçleştirdi. Denize açılmaya başlayan küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle döndü. Balıkçının yüzü karidesle gülmeye devam edecek. İnşallah vatandaşlar da taze ve ucuz balık yemeye devam eder." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

Benzer haberler

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

Engellerini aşıp yüzmede 8 yılda 50 madalya kazandı

Kurtulmuş: Burada projelerini söyleyen bir Recep Tayyip Erdoğan, karşı tarafta ise altı artılı masa var

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye’yi yönetilemez bir hale getirecek teklifle karşı karşıyayız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye’yi yönetilemez bir hale getirecek teklifle karşı karşıyayız
"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 134'üncü yılında anılıyor

"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 134'üncü yılında anılıyor
Tekirdağ'da "özel çocuklar" yüzme yarışmasına katıldı

Tekirdağ'da "özel çocuklar" yüzme yarışmasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet