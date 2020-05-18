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Yaşam

Tarım işçilerinin aşırı sıcak havada zorlu mesaisi

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki tarım işçileri, 36 dereceyi bulan sıcakta çalışmalarını sürdürüyor.

Süleyman Özaydın   | 18.05.2020
Tarım işçilerinin aşırı sıcak havada zorlu mesaisi Fotoğraf: Süleyman Özaydın/AA

Balikesir

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki tarım işçileri, 36 dereceyi bulan sıcakta çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, bunaltıcı sıcaktan şal ve şapkalarla korunmaya çalışıyor.

Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nde günlük 75 lira yevmiyeyle kapya biber eken işçilerden Birten Kılıç, AA muhabirine, bu mevsimde her gün tarlada çalıştıklarını söyledi.

Kılıç, "35-36 derece sıcağın altında eve ekmek götürmek için tarlada çalışıyoruz." dedi.

İşçilerden Filiz Kılıç da lisede öğrenim gördüğünü ve aile bütçesine katkı sağlamak için tarlada çalıştığını dile getirdi.

Tarla sahibi Engin Şen ise yaklaşık 75 dekar alanda üretim yaptıklarını anlattı.

Şen, "Kapya biber yetiştiriciliği yapıyoruz. Çimleri kendimiz yetiştiriyoruz. Bütün çiftçi dostlarımız için bereketli bir sezon dilerim." diye konuştu.



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