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Spor, Yaşam

Kanser tedavisi gören Ayyüce'ye Alper Potuk sürprizi

Mersin'de, sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören 23 yaşındaki Ayyüce Çınar, hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Serkan Avcı   | 18.05.2020
Kanser tedavisi gören Ayyüce'ye Alper Potuk sürprizi Fotoğraf: Mersin Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı

Mersin

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus'ta anneannesiyle yaşayan Çınar'a, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sürpriz yapmak isteyen ekipler, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la irtibata geçti. 

Gerekli görüşmelerin ardından Çınar'ı evinde ziyaret eden ekipler, burada Çınar'la sohbet etti.

Sohbet esnasında aranan Potuk'u telefonda gören Çınar, duygu dolu anlar yaşadı.

Bir süre Potuk'la sohbet eden Çınar, sürpriz için teşekkür etti.

Ekipler, ziyarette Çınar'a çeşitli hediyeler verdi.


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