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Yaşam

Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" olarak belirlendi.

Halife Yalçınkaya  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Sivas'taki Dipsizgöl Şelalesi, "tabiat parkı" oldu

Sivas

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yer alan Dipsiz Göl Şelalesi'nin "Tabiat Parkı" olarak ilan edildiğini belirtti.

Çokçetin, açıklamasında şunları kaydetti:

"41,31 hektarlık alan, zengin orman ekosistemi, eşsiz peyzaj değerleri ve dikkati çeken jeolojik yapısıyla doğa tutkunlarını bekliyor. Bölge doğa turizmi için sunduğu büyük potansiyelle de öne çıkıyor. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçemize hayırlı olsun."

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