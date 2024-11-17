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Yaşam

Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Sinop'ta fırtına yüksek dalgalar oluşturdu

Sinop

Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

Balıkçıların denize açılamadığı kentte, bazı vatandaşlar oluşan dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Bu arada, Belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

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