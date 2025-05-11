Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,523.00
BTC/USDT
104,663.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Siirtli kadın 8 çocuğuna 11 yıldır hem anne hem baba oldu

Eşini 2014 yılında trafik kazası sonucu kaybeden ve bugüne kadar tekstil sektöründe ve bahçelerde yevmiye usulü çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Zinet Dayan, 15 gün önce evlerinin yakınındaki tandırda ekmek pişirerek satmaya başladı.

Mehmet Niyazi Deniz  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Siirtli kadın 8 çocuğuna 11 yıldır hem anne hem baba oldu Fotoğraf:Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Siirt'te eşinin vefatının ardından hayatın yükünü omuzlayan 46 yaşındaki 8 çocuk annesi Zinet Dayan, alın teri ile çalışarak 11 yıldır evinin geçimini sağlıyor.

Barış Mahallesi'nde yaşayan, 12-26 yaş arası 6'sı kız 8 çocuk annesi Dayan'ın eşi, 2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eşinin ölümünün ardından çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Dayan, evin geçimini sağlamak için bir süre tekstil atölyesinde çalıştı.

Daha sonra bahçelerde yevmiye usulü çalışan Dayan, sağlık sorunları nedeniyle emek yoğun işlerde çalışmakta zorlandı.

Geçen yıl kendilerine ekmek yapmak için kurduğu tandırda çocuklarının önerisi üzerine 15 gün önce en iyi bildiği iş olan ekmek üretimine başlayan Dayan, evinde hazırlayıp yakındaki tandırda pişirdiği ekmekleri marketlere satarak gelir elde etmeye başladı.

"Ekmeği kendimize yapıyorduk şimdi bu benim mesleğim oldu"

Dayan, AA muhabirine, eşini kaybettikten sonra ailesinin geçimini karşılamak için daha önce farklı işlerde çalıştığını belirterek, bundan sonra gelirini ekmek yapıp satarak kazanmaya karar verdiğini söyledi.

Yıllarca hem annelik hem babalık yaptığı çocuklarından 4 kızını evlendirdiğini, evde 4 çocuğuyla yaşadığını anlatan Dayan, "Eşimi kaybettiğimde başta komşular yardım ediyordu, destek veriyorlardı sağ olsunlar. Zaman geçtikçe o da azaldı. Baktım ki zor duruma düşüyoruz, çalışanım da yok kızımla 6 ay tekstilde çalıştım. Sonra bahçe işlerinde çalıştım. Çocuklarım zorluk çekmesin diye ne iş olsa yapıyorum ama şimdi hastayım, dışarıda çalışamıyorum. Çocuklar 'Anne niye tandırda ekmek yapmıyorsun?' deyince bu işe kalkıştım. Artık çocuklarımın geçimini bu ekmekle sağlayacağım." diye konuştu.

Ekmek çeşitlerine yoğun rağbet olduğunu dile getiren Dayan, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım üzerine birçok ilden de tandır ekmeği için talep geldiğini belirtti.

Dayan, hijyen kurallarına özen göstererek ekmek hazırladığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekmeğimiz güzel ve temiz. Her ekmek yaptığımda tandırı yıkıyorum, temizliyorum. İzmir'den, İstanbul'dan ve Batman'dan aradılar, ekmek yapıp gönderdim. Kargo ve otobüsle gönderiyorum. Gelip buradan alanlar da oluyor. Müşterilerin isteğine göre tereyağı ve süt ile de hazırlıyorum. Çocuklarım küçük, çalışanım yok. Geçen sene bu tandırı yaptım. Ekmeği kendimize yapıyorduk şimdi bu benim mesleğim oldu. Bunu geliştireceğim, birkaç tandır daha yapmayı düşünüyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyet Genel Müdürlüğünden Anneler Günü'ne özel video
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
AID Uluslararası Doktorlar Derneğince mobil sahra hastanesi kurulum tatbikatı yapıldı
Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Siirtli kadın 8 çocuğuna 11 yıldır hem anne hem baba oldu

Siirtli kadın 8 çocuğuna 11 yıldır hem anne hem baba oldu

Denizli'de anneler, "günde değil halı sahada" stres atıyor

Hayatını serebral palsili kızına adayan fedakar annenin günleri mücadeleyle geçiyor

İŞKUR'dan çalışan annelere 348,2 milyon lira destek

İŞKUR'dan çalışan annelere 348,2 milyon lira destek
Farklı illerden anneler depremde öksüz kalan çocukları sevindirmek için Hatay'da buluştu

Farklı illerden anneler depremde öksüz kalan çocukları sevindirmek için Hatay'da buluştu
Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet