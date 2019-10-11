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Yaşam

Satranç şampiyonunun hayali astronot olmak

Satrançta 9 yaşında ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden 15 yaşındaki A Milli Takım sporcusu Sıla Çağlar, ilk Türk kadın astronot olmayı hedefliyor.

Musa Samur   | 11.10.2019
Satranç şampiyonunun hayali astronot olmak

Ankara

Satranca 6 yaşında başlayan ve 8 yaşında ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden A Milli Takımı sporcusu Sıla Çağlar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, "Başarı, birinci olmak değildir. Başarı, mutlu olmak ve yaptığınız işi sevmektir." mesajını verdi.

Başarılı şekilde satranç kariyerini sürdüren, kendisine satranç bursu ile Saint Louis Üniversitesinde okuma ve ilk Türk kadın astronot olma hedefleri koyan Sıla Çağlar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı satrançta, 9 yaşında Okullar Arası Avrupa Şampiyonası'nda, 13 yaşında ise Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda altın madalya alan Sıla Çağlar, çok sayıda Türkiye derecesi de elde etti.

Satrançta "Uluslararası Usta" unvanını 18 yaşına kadar elde etmeyi hedefleyen Sıla, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, "Ne olursa olsun kendinize inanın. Kendinize inanırsanız, her zaman başarılı olursunuz. Unutmayın, başarı birinci olmak değildir. Başarı, mutlu olmak ve yaptığınız işi sevmektir. " mesajını paylaştı.

Sıkılmamak için başladığı satranç sporununun, hayatının şekillenmesini ve hedefler koymasını sağladığını belirten Sıla, "Küçük yaşlarda babamın tavsiyesi üzerine satranç sporuna başladım. Kısa sürede bu sporu çok sevdim ve hayatımın en önemli parçası oldu. Küçük yaşta elde ettiğim Avrupa şampiyonlukları da benim bu spora sıkı sıkı sarılmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

"13'ten fazla ülke gezdim"

Sıla Çağlar, bu branşın kendisine önemli katkılar sağladığına dikkati çekerken, "Satranç sayesinde 8 yaşında Avrupa yaş gruplarına katılmak için yurt dışına gittim, 15 yaşıma kadar 13'ten fazla ülke gezdim. Bu yolculuklarım, yurt dışı deneyimim, hayata bakış açımı değiştirdi." diye konuştu.

Satrancın eğitim hayatını pozitif yönde etkilediğini vurgulayan Sıla, düzenli çalışma, çalıştığını anlama, odaklanma gibi kazanımlar elde ettiğini aktardı.

Fizik ve matematik alanlarında eğitimine devam edeceğini dile getiren Sıla, "İlk Türk kadın astronot olmayı çok istiyorum. Hem satrançta başarılı, hem de astronot olmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sıla, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle kız çocuklarına, "Hedeflerinden asla vazgeçme, mutlu olmak için yaşa ve başta satranç olmak üzere mutlaka bir spor dalı ile ilgilen." tevsiyelerini sıraladı.

Milli takımda olma gururu 

Sıla, satranç sayesinde milli forma ile Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşadığını söyledi.

Milli forma giydiğinde yaşadığı mutluluğu tarif edemeyeceğini anlatan Sıla, yurt dışında aldığı başarılarla Türkiye'den söz ettirdiği için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Sporun genç yaşta kazanılması gereken bir kültür olduğunu aktaran Sıla, "Babamın yönlendirmesiyle çok küçük yaşta tanıştığım satranç sayesinde hayal dahi edemeyeceğim yerleri gördüm, hatıralarım oldu. Satranç ya da başka bir branş ama mutlaka spor hayatımızda olmalı. Özellikle kız çocuklarının küçük yaşta bir branşa yönlendirilmeleri önemli. Şampiyonluklar önemli ama kendine güvenen birey olmak çok daha önemli." diyerek sözlerini tamamladı.


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