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Yaşam, Barış Pınarı Harekatı

'Yörük Ana' ve 'Muhammed Dede'den harekata destek

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik için kurban kesen "Yörük Ana" ile askere çay demleyip servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nı dualarla destekliyor.

Hilmi Tunahan Karakaya,Hüseyin Yıldız   | 11.10.2019
'Yörük Ana' ve 'Muhammed Dede'den harekata destek

Hatay

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik için kurban kesen ve harekatın adeta simgesi haline gelen ve "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci ile askere çay demleyip servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nı da yakından takip ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için Hassa'da kestikleri kurbanın kanını askerlerin alnına süren "Yörük Ana" 66 yaşındaki Döndü Deveci, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in zaferle dönmesi için dua ediyor.

Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatı başladığı günden bu yana televizyondan izlediğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında güzel anılar yaşadığını belirten Deveci, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de aynı şekilde kurban kesmek istiyorum. İnşallah nasip olursa Şanlıurfa’ya gidip onlara kurban kesip dua edeceğim. " diye konuştu.

"Bu operasyonu da kazanırlar inşallah"

Hassa'da Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçikler için çay demleyip askerlere servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut da her zaman Mehmetçik'in yanında olduğunu dile getirdi.

Askerler için sürekli dua ettiğini aktaran Bulut, "Askerlik, en şerefli bir meslektir. Bizim de canımız keşke o yolda gitse. Bu operasyonu da zaferle kazanırlar inşallah. Biz de seviniriz, milletimiz de sevinir. İnşallah bu beladan da selametle kurtuluruz. Ceylanpınar'a, Akçakale'ye gidip askerlerimize önceden yaptığımız gibi yine güzel bir çay pişirip onlara moral vermeye onlarla sohbet etmeyi arzu ederim." sözlerine yer verdi.

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