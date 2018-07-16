Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

Konya'da 61 takım ve 852 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği birinci oldu.

KONYA

Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) düzenlediği 2018 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda birinci Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya, 61 takım ve 852 sporcu katıldı.

Birinciliği Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği'nin elde ettiği şampiyonada; Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği, Pamukkale Yönetimi Bilişim Sistemleri Zeka Spor Kulübü, Ceylanpınar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği ve Mercan Satranç Eğitim Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği ve şampiyon Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği, Türkiye Satranç İkinci Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, müsabakaların kapanışında yaptığı konuşmada, turnuvanın toplam 9 tur ile tamamlandığını söyledi.

TSF'nin 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel turnuva düzenlediğini anımsatan Tulay, "Sporcularımızla, kulüplerimizle, teknik kadromuzla, sporcularımızın aileleriyle kocaman, güçlü bir aileyiz. Satrançta kulüplerimizin sayısı her gün artıyor, Türkiye'de satranç daha da güçleniyor." diye konuştu.

Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, kulüp temsilcileri, sporcular ve veliler katıldı.

Muhabir: Abdullah Doğan