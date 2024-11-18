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Spor

Genç satranççılar Atilla Kuru ve Arda Çamlar, uluslararası usta ünvanını aldı

Genç satranç oyuncuları Atilla Kuru ve Arda Çamlar, uluslararası usta (IM) ünvanı almaya hak kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Genç satranççılar Atilla Kuru ve Arda Çamlar, uluslararası usta ünvanını aldı 9 yaşındaki Arda Çamlar

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın Petrovac kasabasında düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 9 tur geride kaldı.

2011 doğumlu FIDE ustası (FM) Atilla, şampiyonada 2629 ELO (satranç derecelendirme sistemi) performansla oynayarak IM oldu ve ilk büyükusta (GM) normunu aldı.

2009 doğumlu Arda Çamlar da 2512 ELO performansla oynayarak IM olma hakkını elde etti.

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