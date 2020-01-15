Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,815.30
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"
logo
Yaşam

Şampiyon babanın şampiyon çocukları

Babası Muaythai Milli Takım Antrenörü ve ağabeyleri kick boksta Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki Ayşe İkra Erdoğan, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Orhan Pehlül   | 15.01.2020
Şampiyon babanın şampiyon çocukları

Adıyaman

Antalya'da babası Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve ağabeyleri kick boksta Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki Ayşe İkra Erdoğan, Muaythai Emfcup Açık Uluslararası Avrupa Kupası'ndaki birinciliğinden sonra şimdi dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Muaythai Milli Takım Antrenörü baba Erdal Erdoğan ile muaythai ve kick boksta Türkiye şampiyonları ağabeylerinin izinden giden Ayşe İkra Erdoğan, Türk bayrağını başarıyla dalgalandırmak istiyor.

Muaythai Milli Takımı'nda çocuklarının antrenörlüğünü de yapan Erdal Erdoğan'ın 17 yaşındaki oğlu Recep Tayyip, muaythai müsabakasında Türkiye birinciliği elde ederken, 15 yaşındaki oğlu Ahmet Faruk da Minik ve Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu. Evin en küçüğü Ayşe İkra Erdoğan ise Aralık 2019'da düzenlenen Muaythai Emfcup Açık Uluslararası Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Ayşe İkra Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını ve ağabeylerini örnek alarak muaythai sporuna başladığını belirterek, "Babam Avrupa şampiyonu, ağabeylerim ise Türkiye şampiyonu oldu. Hedefim her zaman birinci olmaktı. Geçen yıl aynı branşta Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bu yıl da Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. Şu anda hedefim dünya şampiyonu olmak. Muaythai sporunu seviyorum, kendimi daha çok güvende hissediyorum." diye konuştu.

Muaythai Milli Takım Antrenörü baba Erdal Erdoğan da çocuklarının babasına özenerek şampiyon olduklarını anlatarak, "Kızım ağabeyleri ile beraber çalıştıktan sonra benimle ikili mücadelede maçlar yaptı. Yani babasını döverek Avrupa şampiyonu oldu. Kızımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Benzer haberler

Şampiyon babanın şampiyon çocukları

Şampiyon babanın şampiyon çocukları

Öğrencilerinin yolunu aydınlatmak için engel tanımıyor

Çocuklara doyamayan çift iki çocuğun da 6 yıldır koruyucu ailesi

Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu