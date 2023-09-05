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Yaşam

Salda Gölü kızıl geyiklerine kavuşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi" kapsamında Bursa'dan Burdur'a götürülen kızıl geyikler, Salda Gölü çevresinde doğaya salındı.

Saliha Nur Köksal  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Salda Gölü kızıl geyiklerine kavuşuyor

Bursa

Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP tarafından nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yerlerine kazandırılması çalışmalarına devam ediliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'nda, yaban hayatı teknikeri Aziz Güler tarafından bir ay süreyle kapana alıştırma çalışmaları yapıldı.

Öncelikle 4 kızıl geyiğin naklini hedefleyen 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeteri kadar geyiğin kapana girmesi için 48 saat nöbet tuttu.

Ekiplerin 4 kızıl geyiği güvenli şekilde yakalamasının ardından 2. Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer, kızıl geyiklerin Bursa'dan Burdur'a taşınması için gerekli çalışmaları başlattı.

Geyiklerin birbirlerine zarar vermemeleri amacıyla boynuzları güvenli şekilde kesilerek yolculuğa hazırlamak amacıyla muayeneleri yapıldı.

Yolculukta geyiklerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için multi vitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçları yapıldı. Genel sağlık kontrolleri de tamamlanan geyikler, taşıma kafeslerine alındı.

Yaklaşık 10 saat süren yolculuk sırasında geyiklerin yüksek sıcaklık stresine girmemeleri için ara ara mola verilerek kontrolleri yapıldı, su ihtiyaçları karşılandı.

Gece yarısı Burdur'a ulaşan geyikler, DKMP 2. ve 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Yeşilova ilçesi Salda köyündeki Eşeler Dağı mevkisinde Salda Gölü'nün çevresine doğaya sağlıklı bir şekilde bırakıldı.


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