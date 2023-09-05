Dolar
26.80
Euro
28.77
Altın
1,929.03
ETH/USDT
1,631.90
BTC/USDT
25,754.00
BIST 100
8,147.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Taylandlı Angkhanan, Yalova'ya gelin geldi

Sosyal medya üzerinden tanışan Emre Sağlam ile Taylandlı nişanlısı, Yalova'da yapılan düğünle evlendi.

Sıtkı Yıldız  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Taylandlı Angkhanan, Yalova'ya gelin geldi

Yalova

Bir yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışan Taylandlı Angkhanan ile 25 yaşındaki Emre Sağlam'ın nikahı, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk tarafından kıyıldı.

Emre Sağlam, gazetecilere, tanışmalarının ikinci ayında Tayland'a gittiğini, Angkhanan'ın ailesiyle kısa sürede kaynaştıklarını ve bir ay sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Yaklaşık 6 ay bekledikten sonra evlilik kararı aldıklarını ve annesiyle tekrar Tayland'a gittiklerini aktaran Sağlam, şöyle konuştu:

"Tamamen onu Türkiye'ye getirmek için bu kez annemle birlikte gittim. Türk usulü isteme gibi yapalım dedik. Aileler kaynaştı. Angkhanan'ı aldım. Daha sonra geldik. Tanıştığımız günün yıl dönümünde nikahımızı yaptık. Çok ani gelişti ve birden 'ben evleneceğim' diye annemlere gidince çok şaşırdı. Arkadaş çevrem, zaten evlenene kadar inanamadı. Kimileri başaramayacağımızı da düşünüyordu. İşte uzak mesafe, maddi sorunlar ama ben dedim ki aşk paranın da mesafenin de ötesinde bir şey. Bunu da kanıtladık."

Sağlam, yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başlayan eşinin, ailesine düşkün olduğunu ve Yalova'da çalışarak onlara maddi destekte bulunmak istediğini dile getirdi.

Angkhanan Sağlam ise aradığı aşkı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Beni seven birini bulmak, gerçek aşkı bulmak zor bir şey. Ailem bu konuda beni çok destekledi. Eğer ben birini seversem onlar da sever." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nin oksijen deposu deniz çayırları koruma altına alınıyor
Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları "kadro" için eylemde
Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk

Benzer haberler

Yalova'da tescilli "Yalova aronyası" için hasat şenliği düzenlendi

Yalova'da tescilli "Yalova aronyası" için hasat şenliği düzenlendi

Taylandlı Angkhanan, Yalova'ya gelin geldi

Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Kapaklı köyü sakinleri dededen toruna 150 yıldır balıkçılıkla geçiniyor

Kapaklı köyü sakinleri dededen toruna 150 yıldır balıkçılıkla geçiniyor
Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor

Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet