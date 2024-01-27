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Yaşam

Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü.

Orhan Kuzu  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı Fotoğraf: Orhan Kuzu / AA

Karabük

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçede, dün başlayan kar aralıklarla devam etti.

Yağışın ardından ilçedeki Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.

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