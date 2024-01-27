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Yaşam

Ardahan'da tilkilerin av mesaisi görüntülendi

Ardahan'da, aç kalan kızıl tilkilerin kar altında yem arayışı kameralara yansıdı.

Günay Nuh  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Ardahan'da tilkilerin av mesaisi görüntülendi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt mevkisindeki farklı noktalarda 2 tilkinin karla kaplı alanda yem arayışı görüntülendi.

Uzun süre alanda yem arayan bir tilkinin avını yakalama anı ise kameraya yansıdı.

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