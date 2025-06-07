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Yaşam

Pamukkale'de bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sebahatdin Zeyrek  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Pamukkale'de bayram tatili hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Bayram tatilinin başladığı 5 Haziran'dan bu yana Pamukkale'ye 17 bin 132 turist geldi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet"e gelenler, hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bölgede hem doğal güzellikleri hem tarihi yapıları geziyor.

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Turistler beyaz travertenlerdeki su dolu havuzlara girip bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Paraşüt sporları istasyonlarına gidenler de bölgeyi kuş bakışı görmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'de bayram tatili boyunca yoğunluk beklediklerini söyledi.

Tatil dönemi kısa olmasına rağmen bölgeye yerli misafirlerin akın ettiğini belirten Şen, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Bayram tatili dolayısıyla Eskişehir'den gelen Burçin Keltekin, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini, memleketine dönünce sevdiklerine buraya gelmelerini tavsiye edeceğini dile getirdi.

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