Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,649.10
BTC/USDT
21,408.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Ordulu engelli çift, birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 yıl önce evlenen engelli çift, birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor.

Eyüp Elevli   | 05.11.2022
Ordulu engelli çift, birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldu Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Doğuştan kollarında engeli bulunan Hacile (48) ile yaşadığı rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden Osman Bayır (45), 2007 yılında hayatlarını birleştirdi. Evkaf Mahallesi'nde ikamet eden Bayır çiftinin 2008'de Umut Kudret, 2011'de de Hayrunnisa ismini verdikleri iki çocukları oldu.

Fatsa Devlet Hastanesinde 19 yıldır santral görevlisi olarak çalışan Osman Bayır'a, sabahları işe giderken yaklaşık 2 kilometrelik yolda eşi Hacile Bayır yardım ediyor. Osman Bayır da gerek çocukların bakımında gerekse evdeki işlerinde eşine destek oluyor.

Osman Bayır, AA muhabirine, 11 yaşındayken tansiyon nedeniyle gözlerini kaybettiğini söyledi.

Birkaç kez ameliyat olduğunu ancak görme olasılığını tamamen yitirdiğini belirten Bayır, İstanbul'da rehabilitasyon ile santral, bilgisayar ve çeşitli konularda eğitimler aldığını kaydetti.

Aldığı eğitim ve kendisine destek olanlar sayesinde hastanede santral görevlisi olarak işe başladığını anlatan Bayır, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2002'de Fatsa ilçe binasını açmaya geldiğinde şöyle bir sözde bulunmuştu, 'İktidar olduğumuzda söz seni işe yerleştireceğim' demişti. Nitekim 2003'te göreve başladım. Sağlığımız müsaade ederse biraz daha devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bayır, evde eşi ve çocuklarının, hastanede de yöneticiler ile arkadaşlarının her zaman kendisine destek olduğunu ifade etti.

"Biz her halükarda hayat mücadelesini bırakmadık"

Eşiyle yakınları ve komşularının aracılığıyla tanışarak evlendiklerini aktaran Bayır, şöyle konuştu:

"Biz her halükarda hayat mücadelesini bırakmadık. Ne eşim bıraktı, ne ben bıraktım. 2007'de evlendiğimiz günden itibaren eşim bana hiç 'göz' olmaktan gocunmadı. Ben de onun vermiş olduğu bu güzel destekten dolayı 'el' olmam gerekiyorsa 'el' oldum. O bana her halükarda göz oldu. Birlikte birbirimize destek olarak 15 yılı devirmiş olduk böylece."

Bayır, sağlıklı ve sıhhatli olan iki evlatlarının olduğunu aktararak, "Görmemek çok zor. Görmemenin duygularını, düşüncelerini anlatmam çok zaman alır. Benim hayatım çok çilelerle ve çok ıstıraplı geçti. Ama eşimle gayet mutlu ve mesut bir şekilde 15 yılı devirdik." diye konuştu.

Hacile Bayır ise eşiyle tanışmaları sırasında elini gösterdiğini dile getirerek, "Benim elim böyle, engellim var. Sen kabul ediyorsan, ben seni kabul ediyorum. Sen bana el olursun, ben sana göz olurum' dedim. Öyle tanıştık ve evlendik. Böylece onunla birlikte mutlu mesut yaşadık. Onunla 15 yılı devirdik. Mutluyuz şu anda. Allah'ım bizim önümüzden çocuklarımızı ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Eşinin sabah uyandıktan sonra yatağı ve odayı toparladığını kaydeden Bayır, kendisinin de evle ilgilendiğini, eşini sabah işe bıraktığını ve akşamları da arkadaşlarının getirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Kadınlar küreselleşen kültürün, modern dünyanın baskılarını da yaşıyor
Hukukçuları buluşturan 3. Avrasya Hukuk Kurultayı sona erdi
Türkiye'de eğitime katılım oranı OECD ortalamasının üzerinde
"5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" devam ediyor
Schleicher: Pandemide yeni eğitim sistemleri oluşturduk

Benzer haberler

Ordulu engelli çift, birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldu

Ordulu engelli çift, birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldu

Bursa'da yayalar, butona basmak yerine 'platform'da bekleyerek karşıya geçiyor

Ordu'da down sendromlu gençler kafede çalışıp sosyal hayata katılıyor

Ordu'da kadınların işlediği deniz salyangozu Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor

Ordu'da kadınların işlediği deniz salyangozu Uzak Doğu'ya ihraç ediliyor
İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 24,79 zam teklifi reddedildi

İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 24,79 zam teklifi reddedildi
Tavuk çiftliği kuran gencin en büyük destekçisi 80 yaşındaki babaannesi

Tavuk çiftliği kuran gencin en büyük destekçisi 80 yaşındaki babaannesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet