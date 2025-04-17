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Yaşam

Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

Hayati Akçay  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Ordu'da sis bulutu güzel manzara oluşturdu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Saraycık Mahallesi'nde 2006'da kent ormanı ilan edilen sahilden 900 metre yüksekteki Yoroz mevkisine gelen vatandaşlar, seyir terasından sis bulutunu izledi.

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Ziyaretçiler, sisin oluşturduğu manzaraları fotoğrafladı.

Seyir terasına ilk kez çıktığını belirten Ali Garip Gür, çok güzel sis bulutu manzarasıyla karşılaştığını söyledi.

Sisin oluşturduğu güzellik karşısında çok etkilendiğini ifade eden Gür, herkese doğanın keyfini çıkarmayı tavsiye etti.

Sema Öksüz ise çok güzel sis manzarasıyla karşılaştığını, adeta kendisini bulutların üzerinde hissettiğini dile getirdi.

Sis bulutunun oluşturduğu manzara dronla havadan da görüntülendi.

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